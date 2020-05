Rihanna : Instant nostalgie, 15 ans après son premier tube

Ses fans attendent désespérément un signe sur la sortie d'un nouvel album. Rihanna se moque de leurs remarques insistantes et a même répondu qu'elle avait perdu l'opus à une abonnée Instagram. Elle a tout de même tenu à les remercier pour leur fidélité sans faille, quinze ans après la sortie de son tout premier tube.

15 ans, ça se fête ! Rihanna a commémoré l'anniversaire de son single Pon de Replay ce dimanche 24 mai 2020, quinze ans jour pour jour après la sortie de la chanson. À cette occasion, ses abonnés sur les réseaux sociaux ont lancé le hashtag #15YearsofRihanna (#15ansdeRihanna) et raconté les meilleurs moments de la carrière de Rihanna. La superstar a vu leurs réactions et leur a adressé un adorable message.

"#15ansdeRihanna Merci à tous pour l'amour sur ce hashtag aujourd'hui. C'est un délire. J'ai l'impression que c'était hier que je tremblais dans les couloirs de Def Jam en attendant d'auditionner pour Jay [Jay-Z, NDLR], a écrit Rihanna dans sa story Instagram. C'est avec Pon de Replay que tout a commencé... 15 ans plus tard, je suis là parce que Dieu m'a menée vers vous, et vous m'avez élevée, soutenue, tolérée, aimée, vous êtes restés vrais avec moi, et nous serons toujours connectés grâce à ça ! Je vous aime, Navy, et je vous chéris. Je suis reconnaissante de vous avoir comme fans et comme famille."