Rihanna et A$AP Rocky : Sortie discrète pour un dîner en amoureux

Même leur relation révélée, Rihanna et A$AP Rocky continuent de se faire discrets ! Les deux artistes évitent soigneusement d'être photographiés ensemble, des images qui officialiseraient leur romance. Cette semaine, la superstar et son chéri rappeur sont allés au restaurant et y sont entrés par des accès différents.

Lundi 18 janvier 2021, Rihanna et plusieurs proches ont été surpris à leur arrivée au Emilio's Ballato, le restaurant du compagnon de l'actrice Katie Holmes, Emilio Vitolo. L'établissement situé sur Houston St, dans le quartier de SoHo à New York, et uniquement ouvert pour des commandes à emporter (en raison de la pandémie de Covid-19) a visiblement admis des clients VIP. Le chéri de Rihanna, A$AP Rocky, en faisait partie.

Pour éviter d'être vus et photographiés ensemble, Pretty Flacko (le surnom de Rocky) et Rihanna sont entrés au Ballato par des accès différents et à quelques minutes d'intervalle. Le couple et leurs amis ont ainsi célébré la réussite du Yams Day, le concert virtuel organisé par A$AP Rocky et son collectif, l'A$AP Mob, en l'honneur du défunt A$AP Yams (de son vrai nom Steven Rodrigues). Pour rappel, le meilleur ami de Rocky est mort le 18 janvier 2015 d'une overdose accidentelle. Il avait 26 ans.