Rihanna en couple : la chanteuse grillée en pleine roucoulade avec A$AP Rocky

She found love in a hopeless place. Et pas avec n'importe qui ! Alors que les rumeurs vont bon train depuis des mois à propos de la relation que Rihanna entretiendrait avec A$AP Rocky, les tourtereaux ont été grillés ensemble sur un catamaran grand luxe. De retour à la maison, à La Barbade, pour célébrer les fêtes de fin d'année avec ses proches, la belle chanteuse s'est effectivement payé une petite croisière bien entourée le dimanche 27 décembre 2020.

Sur les photographies partagées par le Dailymail, Rihanna et A$AP Rocky semblent être passés à la vitesse supérieure. Mains sur les hanches, petits bisous... le couple a bien profité de cette après-midi sur les eaux de la mer des Caraïbes, entre câlinades, tours en bouées grande vitesse et jet ski. Leur amour, d'ailleurs, ne semble pas vraiment être un secret. A leurs côtés, sur l'embarcation, deux amies participaient aux festivités.

Ils ont beaucoup de choses en commun

La semaine dernière, une source du magazine People assurait que les deux musiciens étaient "inséparables depuis des semaines". "C'est assez récent, mais ils sont tous les deux à fond, expliquait cet anonyme. Ils passent toujours des moments super ensemble. Ils ont beaucoup de choses en commun." C'est peu le dire ! Né à Harlem, A$AP Rocky à un père originaire de La Barbade. Il est un ami de longue date de Rihanna, mais aussi un collègue. En 2012, il a collaboré avec elle sur le remix du titre Cockiness, l'a rejoint sur la scène de son Diamond's World Tour en 2013 et a, plus récemment, été l'une des égéries des publicités de la gamme Fenty Skin Care avec Lil Nas X.

Rihanna et A$AP Rocky ont été aperçus ensemble, recouverts d'épais manteaux et de masques de protection, au début du mois de décembre dans les rues du quartier de Manhattan, à New York. On dirait bien que ces deux-là écrivent, en toute discrétion, un beau roman d'amour et d'amitié...