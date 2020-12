Rihanna survoltée à la Barbade : elle réserve une surprise de taille à ses fans

En plus d'un signe concernant la sortie de son 9e opus, les fans de Riri souhaitent également une confirmation de la rumeur. La bombe de 32 ans serait en couple avec le rappeur A$AP Rocky. Les deux stars ont récemment été surpris à New York, lors d'une balade en amoureux.

Rihanna et Rahim (le vrai prénom d'A$AP Rocky) se connaissent depuis de nombreuses années et ont déjà flirté par le passé. En 2013, ils se sont mis en scène dans le clip de la chanson Fashion Killa de Rocky, jouant un couple accro à la mode et aux marques de luxe.

Plus récemment, Rihanna et Rocky ont partagé l'affiche d'une campagne publicitaire pour Fenty Skin, la marque de produits de soin pour la peau de Rihanna.