Rihanna et ASAP Rocky en couple... La rumeur enfin confirmée ?

De bons amis à amants, il semble qu'il n'y a eu qu'un pas à franchir pour Rihanna et ASAP Rocky ! Après de longs mois de rumeurs, plusieurs médias américains (dont le très sérieux People), confirment aujourd'hui la romance entre la chanteuse/actrice/styliste/gourou beauté et le rappeur. Amis de longue date, après un premier flirt en 2013, les deux artistes se seraient rapprochés en début d'année 2020, juste après la rupture de Rihanna avec le milliardaire Hassan Jameel, après trois ans de relation.

Le 17 janvier 2020, Rihanna avait fait une apparition remarquée lors du concert d'ASAP Rocky à New York. Le duo avait alors affiché sa joyeuse complicité en coulisses du spectacle. Puis en juillet dernier, tous deux s'étaient retrouvés le temps d'une campagne de pub pour la ligne de produits de beauté Fenty Skin lancée par Riri. Ils s'étaient alors prêtés au jeu de la tournée promo à deux : "Je pense que le plus dur en travaillant avec toi est de ne pas s'amuser et rire en permanence", ASAP Rocky avait-il notamment affirmé lors d'une interview pour le magazine GQ. Plus récemment, samedi dernier, les deux artistes âgés de 32 ans ont profité d'un dîner entre amis au Beatrice Inn, un restaurant new-yorkais.

Dès le début de leur relation, Rihanna et ASAP Rocky ont mêlé vie personnelle et carrière : la belle Barbadienne était d'abord apparue dans les bras du rappeur, dans son clip Fashion Killa, en 2013. Puis c'était au tour de monsieur de faire la première partie du Diamonds World Tour de Riri cette même année, tout en interprétant en duo le titre Cockiness. Tous deux adeptes de mode, ils s'étaient également affichés au premier rang du défilé Louis Vuitton à Paris, en 2018.

La musique, les concerts, les clips, la mode, les crèmes hydratantes, les sorties entre amis au restaurant... Rihanna et ASAP Rocky semblent décidément tout partager. A quand une officialisation en bonne et due forme ?