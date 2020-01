Rihanna : Tout juste séparée d'Hassan Jameel, elle retrouve son ex ASAP Rocky

ASAP Rocky et Rihanna avaient eu une brève idylle en 2013. La protégée de Jay-Z était même apparue dans le clip Fashion Killa du rappeur la même année. Récemment, ils ont été aperçus sur le tapis rouge des Fashion Awards 2019 à Londres, toujours très complices, bien sûr. Beaucoup de fans avaient alors remarqué l'osmose entre les deux ex sur le red carpet et certains d'entre eux s'étaient même vite emballés sur un possible retour de flamme, déclarant au passage sur Twitter qu'ils feraient "de très beaux enfants". Pas faux ! Et on sait, puisqu'elle l'a déclaré, que Riri envisage d'en avoir...

Fraîchement célibataire, Rihanna formait un couple avec l'homme d'affaire saoudien Hassan Jameel depuis 2016. Restée secrète pendant plusieurs années, ce n'était qu'en 2019 que Rihanna avait officialisé sa relation avec Hassan lors d'une interview avec le magazine Vogue.

Dans tous les cas, nul doute qu'ASAP Rocky ne cherchera sûrement pas à garder son éventuelle idylle avec Riri secrète, lui !

Claire Ageef-Legrand