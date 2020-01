Rihanna : En couple avec A$AP Rocky ?

Débuts d'idylle, fiançailles, mariages, ruptures, divorces : la vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans. Ceux de Rihanna découvrent le visage, familier, de son présumé nouveau petit ami. À peine séparée d'Hassan Jameel, voilà que la superstar de 31 ans serait en couple avec A$AP Rocky.

L'info est signée The Sun ! Le tabloïd britannique écrit que Rihanna et A$AP Rocky seraient ensemble. Les deux tourtereaux se sont récemment retrouvés à New York. Le 17 janvier 2020, Rihanna a rejoint Rocky dans les coulisses de son concert organisé en hommage à l'ami disparu de ce dernier, A$AP Yams (mort d'une overdose le 18 janvier 2015).

La source du Sun explique que Rihanna et A$AP Rocky ont ensuite passé la nuit ensemble à l'hôtel.