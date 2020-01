Rihanna : Torride dans sa nouvelle campagne Fenty x Savage

Rihanna est déjà prête pour la Saint-Valentin ! Sa nouvelle campagne publicitaire pour sa marque de lingerie vient en effet d'être dévoilée au grand jour. Rihanna y pose dans des sous-vêtements rouges rubis et noirs.

À la fois sobre et torride, la chanteuse et créatrice de mode avait déjà proposé un défilé en septembre, et avait conquis le monde de la mode. Retransmis sur Amazon Prime, le show avait étonné par sa singularité. Rihanna a en effet voulu casser les codes en proposant un défilé dans lequel tous les corps, tous les genres, et toutes les couleurs sont représentés. Le mannequin doublement amputé Lauren Wasser a été vu sur le podium, tout comme Laverne Cox, l'actrice transgenre de la série "Orange Is The New Black" et la drag-queen Aquaria.

Une collection et un défilé à retrouver dans notre vidéo ci-dessus.