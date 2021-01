Katie Holmes en couple : l'amour retrouvé en 2020 avec un jeune goujat !

Depuis l'été 2020, Katie Holmes n'est plus un coeur à prendre. L'actrice, aujourd'hui âgée de 42 ans, a rompu avec son chéri de longue date Jamie Foxx et a rapidement retrouvé l'amour. L'heureux élu se nomme Emilio Vitolo Jr. et est chef restaurateur à New York. Mais ce dernier s'est fait tacler pour une bonne raison au début de sa relation avec la star...

En effet, Emilio Vitolo Jr. n'était officiellement pas célibataire lorsqu'il a commencé à flirter et sortir avec Katie Holmes. Il était encore fiancé à sa compagne de l'époque, Rachel Emmons, laquelle a pu découvrir des photos volées de son amoureux avec l'actrice sur TMZ et plusieurs sites anglo-saxons. Une manière brutale d'apprendre qu'on va être larguée. Mais le mystère demeure quant à savoir si Katie Holmes, elle, était au courant de la présence d'une autre femme... Qu'importe la polémique, le couple a continué à se fréquenter et est désormais sur un petit nuage.

Katie Holmes, divorcée de Tom Cruise et qui réside à New York avec sa fille Suri (14 ans) depuis quelques années, savoure cette nouvelle relation avec Emilio, plus jeune qu'elle. Le jeune chef, qui travaille au restaurant Emilio's Ballato, est âgé de 33 ans. Malgré la pandémie de coronavirus qui frappe durement les Etats-Unis, notamment New York qui a un temps été l'épicentre du virus outre-Atlantique, le couple a multiplié les sorties à deux. Virées shopping, sortie au musée, déjeuners en terrasse, promenades main dans la main, bisous volés dans la rue... C'est le Big Love à Big Apple !

Avec la pandémie et les mesures anti Covid-19, le couple a eu encore plus de temps pour se voir. Emilio a toutefois très mal vécu la fermeture des restaurants réclamés par le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, pendant l'automne, le mettant au chômage. "On va se retrouver sans boulot face de rat... Les gens ne pourront plus acheter à manger que chez MacDo ou Taco Bell", a-t-il écrit sur Instagram. A l'inverse, Katie Holmes a pris la situation avec plus de recul même si les projets de tournage sont au ralentis. Mais il faut dire qu'avec une fortune estimée à 25 millions de dollars elle a de quoi voir venir...