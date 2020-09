Katie Holmes flirte... L'identité de son rendez-vous secret dévoilée

Séparée de Jamie Foxx, Katie Holmes profite à fond de son célibat. L'actrice américaine a été vue en train de dîner avec Emilio Vitolo, un chef new-yorkais de 33 ans basé à SoHo, dans la soirée du mardi 1er septembre 2020. On voit la mère de famille rire aux éclats face au cuisinier. Chignon, t-shirt basique et jean : Katie Holmes avait choisi un look très casual pour ce rendez-vous amoureux, comme on a pu le voir dans une série de photos dévoilées par TMZ.com.

Celui qui, pour certaines, semble déjà être le nouveau boyfriend de Katie Holmes travaille au restaurant Emilio's Ballato, acheté par son père au début des années 1990. Un établissement 100% familial, comme il le confiait dans une interview pour le magazine InStyle. "J'y travaille 7 jours sur 7", avait-il d'ailleurs confié. Et si Emilio Vitolo a eu droit à un entretien dans une revue aussi prestigieuse, c'est que ses clients ne sont pas n'importe qui.

De Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber en passant par Rihanna et Bradley Cooper, tout Hollywood semble fan des recettes de ce chef américain, aux origines italiennes et péruviennes.

Pour rappel, Katie Holmes est maman d'une petite Suri (14 ans), issue de son mariage passé avec Tom Cruise. En mai 2019, on apprenait qu'elle avait mis fin à sa relation de six ans avec Jamie Foxx, bien qu'ils n'aient jamais officialisé leur couple. "L'industrie met beaucoup de pression sur les couples. Jamie pense que Katie est un être humain incroyable. Ils ont une relation très dense et profonde. Ils ont été très heureux", avait confié une source à People au moment de leur séparation.