Suri Cruise : Sa métamorphose à travers les ans

Après le mariage ô combien médiatique de Tom Cruise (57 ans) avec Katie Holmes (41 ans) était née la petite Suri. Enfant véritablement traquée par les photographes à chacune de ses sorties, elle a longtemps fait le bonheur des tabloïds en raison de ses nombreuses colères et ses caprices. Désormais, installée avec sa maman à New York et tenue à l'écart de son père, elle est métamorphosée.

Alors que le flou persiste quant à la raison véritable pour laquelle Tom Cruise ne voit supposément plus sa fille depuis des années - son appartenance à la décriée Église de scientologie ne serait pas étrangère à l'affaire -, cela semble avoir au moins permis à Suri Cruise de retourner un peu dans l'ombre et de grandir plus paisiblement. La demoiselle, désormais âgée de 14 ans, vit dans la Grosse Pomme avec sa mère Katie Holmes et leurs deux chiens. Elle y a une tripotée de copines et multiplie les activités sportives, de la course au roller. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance tant, petite, elle apparaissait sauvage et craintive avec les autres.

Suri Cruise est scolarisée à l'école privée Avenues, qui coûte la modique somme de 56 000 dollars l'année. Au programme ? Cours de danse et de yoga, ainsi que l'étude du mandarin ou de l'espagnol dans un cadre chic où chaque étudiant reçoit un MacBook et un iPad. L'adolescente, qui a gagné de nombreux centimètres au fil des ans au point de rattraper sa maman en taille - Katie Holmes mesure 1,75 mètre -, est aussi une jeune fille bien dans son époque. On avait notamment pu la voir soutenir à sa façon la Pride de New York !

Sociable, sportive, appliquée... Suri Cruise n'oublie pas non plus d'être une adolescente comme les autres et cela passe notamment par les vêtements ! La jeune fille affiche une garde-robe colorée et variée tout en assortissant parfois sa tenue à celle de sa célèbre maman, so cute !