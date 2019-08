Tom Cruise : "Pas autorisé" à avoir une relation avec sa fille Suri

À cause de son appartenance à l'Église de la Scientologie, Tom Cruise ne serait pas autorisé à avoir de contacts avec sa fille Suri (13 ans). Selon les déclarations d'un ancien membre de la secte au site américain Us Weekly, l'acteur de 57 ans ne serait officiellement "pas habilité" à entrer en contact avec sa plus jeune fille, qui ne fait pas partie de la Scientologie. Tom Cruise a vu Suri pour la dernière fois en 2013, peu de temps après avoir acté son divorce d'avec Katie Holmes.

Pour Samantha Domingo, ancienne membre de la Scientologie, cette ultime rencontre a été mise en scène. "Peut-être qu'il l'a fait juste pour la photo, pour que les gens aient l'impression qu'ils étaient proches et qu'ils ne critiquent pas l'acteur", a t-elle indiqué. Elle fait remarquer que les adeptes de la Scientologie croient en la réincarnation. Il est donc probable que Tom Cruise pense que Suri "ne soit pas vraiment sa fille mais juste un être spirituel dans le corps de sa fille".

De son côté, l'Église de la Scientologie dément ces pratiques, qu'elle décrit comme "fictionnelles". "Toutes ces déclarations représentent mal l'Église de la Scientologie, ses pratiques et le style de vie de ses pratiquants", a fait savoir un porte-parole en réponse à Us Weekly.

Tom Cruise n'aurait donc pas vu sa fille Suri depuis près de six ans. En revanche, il entretient des relations "normales" avec ses deux autres enfants, qui ont justement prêté allégeance à la Scientologie. L'acteur américain voit toujours régulièrement sa fille Isabella (26 ans) et son fils Connor (24 ans), issus de sa relation avec Nicole Kidman.