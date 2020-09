Katie Holmes : Son nouveau chéri, infidèle lors de leur rencontre !

Le Mail Online briseur de ménage ? Le site anglais a publié des photos de Katie Holmes embrassant le chef Emilio Vitolo Jr, en septembre 2020, rendant publique la nouvelle histoire de coeur de l'actrice. Mais son compagnon n'avait pas encore rompu avec sa fiancée lorsque les photos sont parues !

Comme le rapporte le site, Emilio Vitolo Jr aurait rompu avec sa fiancée Rachel Emmons par message après la parution des fameuses photos. "Jusqu'à ce que ces articles de presse sortent, Rachel n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. C'est un mari infidèle et ce n'est pas une fin heureuse. Ils avaient des plans concrets pour se marier dans les tuyaux. Maintenant, elle se retrouve avec de la mauvaise publicité et l'obligation de déménager ", a raconté une source proche de la jeune femme de 24 ans. Le chef prometteur et elle étaient en couple depuis déjà deux, ils s'étaient fiancés l'an dernier ! Les amoureux habitaient ensemble et avaient également adopté un chien en mai. On imagine effectivement que la liaison de son amoureux avec une star de télé et de cinéma affichée dans la presse a été un sacré choc pour la jeune femme, designer de profession.

Katie Holmes va-t-elle accepter de poursuivre sa nouvelle histoire de coeur avec Emilio Vitolo Jr, maintenant qu'elle sait qu'il était en couple avec une autre femme lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble ? Ou le savait-elle, espérant peut-être qu'il rompe avec sa fiancée ? L'actrice de Dawson était sans doute heureuse d'avoir retrouvé goût à l'amour après avoir s'être séparé de l'acteur Jamie Foxx au bout de six années de relation. Auparavant, l'actrice aussi vue dans The Kennedys, Batman Begins ou encore Logan Lucky avait été mariée à l'acteur Tom Cruise, père de sa fille Suri, aujourd'hui âgée de 14 ans. Mère et fille se sont installées à New York.