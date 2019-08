Katie Holmes séparée de Jamie Foxx : elle a mis fin à leur histoire de six ans

Katie Holmes et Jamie Foxx ont toujours pris soin de protéger leur relation, une discrétion qui a permis que leur rupture se fasse à l'abri des regards. Leur séparation a pourtant bien fini par être découverte par les médias américains. Selon une source qui s'est confiée à E! News, les acteurs de 40 et 51 ans ont un terme en mai dernier à leur histoire qui avait débuté six ans auparavant. C'est pourtant ce même mois qu'ils avaient officialisé en bonne et due forme au Met Gala.

De son côté, US Magazine assure que Katie Holmes aurait largué Jamie Foxx. Celle qui a incarné durant plusieurs années le personnage de Joey dans la série Dawson se serait lassée de la vie de son compagnon, trop de fêtes et trop de femmes gravitant autour de lui. "Cela faisait des années qu'il sortait avec d'autres femmes, a commenté une source proche de l'ex-femme de Tom Cruise. Il est irrespectueux et leurs vies étaient très différentes. Ses fêtes n'étaient pas en accord avec son mode de vie, elle se focalise sur sa fille et sur son travail." Katie Holmes a d'ailleurs été vue avec Suri, 13 ans, dans les rues de New York le 19 août 2019. L'actrice était en mode casual, vêtue d'un jean taille haute, d'un T-shirt banal et ses cheveux étaient relevés en chignon.

Les milliers de kilomètres séparant Katie Holmes et Jamie Foxx n'ont pas non plus aidé puisque la star du film Django Unchained, de Quentin Tarantino, habite une maison située près de Los Angeles. C'est justement dans la Cité des Anges que Jamie Foxx a été repéré en charmante compagnie, tenant la main d'une ravissante jeune femme répondant au nom de Sela Vave. La chanteuse et mannequin tenait la main de Jamie Foxx lorsqu'ils ont quitté la soirée organisée par Lil Pump au Bootsy Bellows, situé dans le quartier de West Hollywood, pour ses 19 ans.

Une autre source, dont les confidences ont été recueillies par People, temporise : "Jamie pense que Katie est une personne incroyable. Il avait une très, très, très profonde connexion. Ils se sont apporté beaucoup de joie et de rires." S'agissant de la proximité de l'acteur avec Sela Vave, Jamie Fox l'aurait seulement prise sous son aile et la considérerait comme sa protégée.