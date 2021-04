Rihanna et A$AP Rocky en couple : une trace de rouge à lèvres qui ne trompe pas...

Pour la discrétion, c'est raté. A$AP Rocky et Rihanna ont appliqué une méthode connue des stars pour préserver leur relation amoureuse : arriver séparément et à quelques minutes d'intervalle au restaurant. Les deux artistes - qui recommencent à se fréquenter depuis plusieurs mois - se sont retrouvés au Delilah, un établissement prisé de Los Angeles, pour un rendez-vous galant qui s'est terminé à 3h30 du matin.

Question alchimie, pas de doute, Rihanna et A$AP Rocky semblent très épris l'un de l'autre. Et pour preuve, le merveilleux rouge à lèvres carmin de la chanteuse et styliste s'est magiquement retrouvé sur la joue gauche du rappeur (voir diaporama). Une trace qui ne trompe pas : leur histoire bat son plein. Autre point non négligeable : Rihanna et A$AP Rocky avaient assorti leurs tenues. Tout de cuir vêtus, les deux stars ont dû faire couiner leurs vêtements au rythme de leurs étreintes. Ils sont d'ailleurs repartis ensemble, à bord du même SUV noir.

Amis de longue date, les deux artistes américains se seraient remis ensemble en décembre 2020. Cependant, Us Weekly indiquait qu'ils s'étaient déjà retrouvés à l'été 2020. "A$AP a un faible pour Rihanna depuis des années (...) Les choses ont changé cet été et ils se sont enfin embrassés. Ils sont ensemble depuis", confiait une source proche du couple au magazine, précisant que le rappeur était celui qui avait "initié" leur relation amoureuse.

Malgré leur grande discrétion, Rihanna et A$AP Rocky semblent vivre une histoire très sérieuse. Ils ont été vus en train de s'embrasser à La Barbade pendant les vacances de Noël, durant lesquelles le rappeur avait été invité à passer les fêtes avec la famille de sa chère et tendre.