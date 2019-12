A$AP Rocky : Sa sextape en ligne, le rappeur réagit avec humour

Les réseaux sociaux ont permis aux internautes de se rapprocher des stars. Ils sont nombreux à avoir regardé une sextape montrant A$AP Rocky en pleins milieu de ses ébats avec une conquête, et à s'en être moqués. Le rappeur ne s'est pas laissé démonter et s'est défendu avec humour.

Jeudi 19 décembre 2019, le nom d'A$AP Rocky figurait parmi les sujets tendance du jour sur Twitter. Il ne doit pas son buzz à un nouveau single, un nouveau clip ou un nouvel album, mais bien à une vidéo intime. Les utilisateurs de l'application soupçonnent l'artiste de 31 ans d'être l'homme qui y apparaît. Dès lors, Rocky a essuyé critiques et moqueries pour sa piètre performance sexuelle.

De nombreux mèmes ont notamment été publiés, faisant état de la déception des internautes. Considéré comme une icône mode et un sex symbol, A$AP Rocky serait en réalité un mauvais coup. L'intéressé a réagi, toujours sur Twitter : "Aujourd'hui, mon pénis et moi nous avons découvert une vidéo très troublante. En tant que son avocat, nous sommes prêts à nier tout coup de rein lent (...). Une longue liste de femmes satisfaites peuvent également témoigner."

MY PENIS AND I WOKE UP 2 THE ALARMING DISTURBANCE OF A VIDEO CLIP 2DAY .AS HIS DEFENSE ATTORNEY WE'RE PREPARED 2 DENY ANY SLOW STROKES OR LACK OF KILLIN THE PUSSY .A LONG LIST OF SATISFIED WOMEN CAN ATTEST TOO. BUT THE REAL PUNCHLINE IS SEEING PPL WHO NEVER FUCKED HIM RATE HIM