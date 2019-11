A$AP Rocky : De retour en Suède, où il avait été arrêté et emprisonné

A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Meyers, a été reconnu coupable d'agression et condamné mercredi 14 août 2019 en Suède à de la prison avec sursis pour violences après une rixe survenue fin juin à Stockholm. "Pretty Flacko", comme il est surnommé, et deux membres de son entourage (David Rispers and Bladimir Corniel) "sont reconnus coupables de violences et condamnés à une peine avec sursis", écrit le tribunal de Stockholm dans son jugement. Sa peine est assortie de deux ans de mise à l'épreuve. Les trois prévenus ont payé 12 500 couronnes (1 200 euros) au titre des dommages et intérêts à leur victime, Mustafa Jafari.

Lors de son arrestation, de nombreuses célébrités et des millions d'internautes avaient manifesté leur soutien à A$AP Rocky. Kanye West et Kim Kardashian étaient allés jusqu'à alerter Donald Trump.

L'ambassadeur des États-Unis dans l'Union européenne, Gordon D. Sondland, avait recommandé au président des États-Unis d'attendre la condamnation d'A$AP Rocky pour intervenir, d'évoquer le racisme (ou de "jouer la carte raciale") dont Rocky aurait été victime, et de lui dérouler le tapis rouge à son retour aux États-Unis.