Brad Pitt : Bain de soleil et verres de vin pour le lancement de son Miraval Rosé

Leur divorce, parfois houleux, n'y changera rien. Brad Pitt et Angelina Jolie, qui se sont mariés en toute intimité au château de Miraval, près de Correns dans le Var, n'ont pas l'intention de séparer de la propriété. "Les rumeurs de vente du domaine sont fausses, précisait le vigneron Charles Perrin, membre de la famille associée à la gestion du domaine. C'est un investissement pour leur famille et leurs enfants. Ils nous l'ont redit et participent à tout ce qui touche au domaine. On a des projets à long terme." On a la preuve qu'il disait vrai...