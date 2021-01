Angelina Jolie : Virée shopping avec Zahara et Shiloh... de vrais petits adultes !

Silence, ça pousse ! Le janvier 2021, Angelina Jolie s'est offert une petite virée shopping avec deux de ses enfants... déjà devenus de grands adultes. Le trio a parcouru les rues de Los Angeles à la recherche de la perle rare. Et pour cause. C'était le jour de l'anniversaire de Zahara, qui avait choisi comme complices sa maman et Shiloh. La petite bande s'est d'ailleurs attardée dans les rayons de la boutique Ethiopian Design, tendre clin d'oeil au sang qui coule dans les veines de la jeune fille de 16 ans, originaire d'Awassa.

Confinement chez maman

Et dire qu'on les a vu grandir. Aujourd'hui, Zahara a 16 ans et Shiloh en a 14. Bien que leurs visages aient été masqués pendant toute la durée de leurs emplettes, impossible de passer à côté d'un détail : les enfants de Brad Pitt et d'Angelina Jolie font la même taille que leur maman - qui mesure environ 1m70 ! C'est une nouvelle année légèrement plus réjouissante pour la petite famille, qui a passé 2020 confinée - comme le reste de la planète - à s'occuper sagement à la maison. "Ils sont tous à domicile avec Angelina, révélait E! News. Mais ils continuent de voir Brad, à qui ils rendent souvent visite. Ils passent leur temps à faire leurs devoirs, à apprendre de nouvelles langues, à jouer de la musique, s'amuser de jeux de société et aider à la cuisine."

Début d'année difficile

Il aura bien fallu que ce confinement se déroule dans le plus grand des calmes. Surtout pour Zahara et Shiloh qui, au début de l'année 2020, avait séjourné... à l'hôpital. "J'ai passé les deux derniers mois en chirurgie avec ma fille aînée et, il y a quelques jours, j'ai vu Shiloh subir une opération de la hanche, expliquait Angelina Jolie dans une tribune écrite pour le Time magazine. Mes enfants savent que j'écris ceci, parce que je respecte leur vie privée. Nous en avons discuté ensemble. Ils comprennent que surmonter les défis médicaux et lutter pour survivre et guérir est quelque chose dont ils peuvent être fiers." Il semblerait que cette épreuve soit, désormais, loin derrière...