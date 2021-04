Dwayne Johnson : Il s'achète la villa aux 11 salles de bain d'une star de Stranger Things

Suite de la saga Star recherche appartement ou maison ! L'épisode du jour est consacré à Dwayne Johnson. L'acteur est devenu l'heureux propriétaire d'une villa très spacieuse, achetée plusieurs millions de dollars.

Il s'agit là d'un gros chèque de 27,8 millions, soit un peu plus de 23 millions d'euros. C'est la somme que The Rock a dépensé pour faire l'acquisition d'une maison de plus de 1600 mètres carrés située dans le quartier de Beverly Park, à Beverly Hills, sous le soleil et les palmiers californiens. La propriété possède 6 chambres pour 11 salles de bain. L'embarras du choix.

La villa est construite sur un terrain de près d'un hectare et demi, comprenant aussi une maison d'amis de plus de 230 mètres carrés. La résidence principale comporte une salle de cinéma, une salle de gym équipée, un studio d'enregistrement de musique, un ascenseur, des terrains de tennis et de baseball, ainsi que des piscines intérieure et extérieure. Une demeure parfaite pour que l'ancien catcheur entretienne sa musculature saillante.

Dwayne Johnson l'a achetée à un autre acteur, Paul Reiser (vu dans la saison 2 de la série Stranger Things) et en a négocié le prix, fixé à l'origine à 30 millions de dollars. Paul Reiser avait lui-même dégotée la villa au musicien Alex Van Halen. De son côté, Dwayne Johnson a mis en vente un ranch qu'il possède à Atlanta. Les affaires sont les affaires.