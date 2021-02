Stranger Things : L'un des acteurs porte plainte contre Netflix

Il a peur de se faire bannir de l'industrie

Timothy Hearl s'était plaint de difficultés à respirer et avait expliqué qu'il commençait à se sentir malade à cause des vapeurs de monoxyde de carbone issues des véhicules. Il a appris qu'il était renvoyé lors d'une réunion organisée sur Zoom en novembre 2020, ses patrons assurant que des clients s'étaient plaint de lui "parce qu'il mettait les femmes mal à l'aise". Ce qui a obligé l'acteur à faire son coming out, afin de prouver que cette histoire était montée de toutes pièces. "Maintenant, il a peur de se faire bannir de l'industrie à cause de ces allégations, peut-on lire dans les documents remplis par l'acteur. De plus, il a était forcé à admettre qu'il était gay, pour que la raison officielle de son renvoi soit modifiée."

Pour découvrir un scénario un brin moins gênant, il faudra encore s'armer de patience. Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Joe Keery et Maya Hawke, les acteurs de la série Stranger Things, ont été aperçus en plein tournage, à Atlanta, au mois d'octobre dernier. Mais la saison 4 du programme ne serait prévue, pour l'heure, que pour la fin de l'année 2021...