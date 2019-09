Qui est Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et d'Ethan Hawke ?

On l'oublie trop souvent, mais Uma Thurman et Ethan Hawke ont été mariés de 1998 à 2004 et ils ont eu deux enfants ensemble. Levon Roan, né le 15 janvier 2002, et Maya Ray, née le 8 juillet 1998. Mêlant la beauté et le talent de ses parents, la jeune fille de 21 ans a d'ailleurs sacrément le vent en poupe ! Actrice, chanteuse, mannequin, elle a conquis le coeur du public et des plus grands. Son dernier rôle ? Pour Quentin Tarantino, tout simplement : elle était Flower Kid, aux côtés de Brad Pitt, Margot Robbie et Leonardo DiCaprio, dans Once Upon a Time in Hollywood. Le 10 septembre 2019, on la retrouvait sur le tapis rouge du Festival de Toronto pour défendre Human Capital, un remake par Marc Meyers du film italien Il capitale umano de Paolo Virzi qui avait notamment valu à Valeria Bruni-Tedeschi le prix d'interprétation du Festival de Tribeca en 2014.

Vous êtes plus séries que cinéma ? Impossible de passer à côté de sa dernière prestation Netflix. En 2019, elle intégrait le casting de la troisième saison de Stranger Things et volait carrément la vedette à ses collègues un peu essoufflés. Mieux : elle arrivait à faire changer d'avis les frères Duffer quant à l'avenir de son personnage. Nouant une sacrée complicité avec Steve – incarné par Joe Keery –, Robin était censée succomber à son charme lors du dernier épisode... ce que l'actrice en herbe trouvait trop cliché. "Au fil du tournage, nous avons commencé à penser qu'ils ne devraient pas finir ensemble, et qu'elle était lesbienne, a-t-elle expliqué à Variety. Ça a été une conversation collective. Je suis vraiment heureuse de la façon dont on a fait ça."

Maya Hawke, déesse des objectifs

Le créateur américain Zac Posen a dévoilé, au mois de février dernier, le nouveau visage de sa collection prêt-à-porter printemps-été 2019. Et on vous le donne en mille : c'était celui de Maya Hawkes. Aperçue en compagnie d'Uma Thurman à la Fashion Week de Paris, la jeune fille a entre autres été photographiée par Gia Coppola, la petite-fille du réalisateur mythique et nièce de Sofia Coppola. Ça tombe bien. Prochainement, Maya Hawke devrait tenir le rôle principal de Mainstream, quatrième production de la créatrice du film Palo Alto. Un sacré "Thurman" dans sa carrière...