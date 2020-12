Millie Bobby Brown en larmes, son altercation avec une fan : "Je suis un être humain !"

Faire les course de Noël, c'est déjà assez pénible comme ça. Mais quand on s'appelle Millie Bobby Brown, ça peut rapidement tourner au calvaire. Le lundi 30 novembre 2020, sur son compte Instagram, la comédienne de 16 ans a pris la parole depuis sa voiture pour raconter sa récente mésaventure : une altercation avec une jeune fille alors qu'elle était en train de régler ses achats. "Elle m'a demandé si c'était bien moi, explique-t-elle. Puis elle m'a demandé si elle pouvait faire une vidéo de moi. J'ai répondu non. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça ? Une vidéo de moi ? Ce n'est pas comme si c'était une vidéo de nous deux ensemble."

Je suis un être humain !

Depuis le mois de novembre, elle tente de survivre au deuil de sa grand-mère Ruth. Et c'est en larmes que Millie Bobby Brown, à bout de nerfs, a poursuivi son récit. Bien qu'elle accepte volontiers de se prêter au jeu des selfies, l'héroïne de Stranger Things assurent désapprouver cette prise de vue sans son consentement. D'autant que la jeune fille en question n'en a fait qu'à sa tête. "Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de quiconque, a-t-elle précisé. Elle est repassée devant moi et a commencé à me filmer. Je lui ai dit : 'Je suis un être humain, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ?'. Elle m'a demandé si elle ne pouvait pas faire de vidéo d'un être humain mais non, pas quand j'ai dit non ! Ca me rend folle quand les gens tentent de dépasser les bornes. J'aimerais juste qu'ils soient plus respectueux."

Vous devez vous montrer plus respectueux les uns envers les autres

Interprète de la petite Eleven dans les épisodes de Stranger Things, tête d'affiche du film Enola Holmes - qui s'apprête à devenir une très longue saga - Millie Bobby Brown connait un très large succès grâce à ses interventions sur la plateforme Netflix. Mais pas seulement. Elle incarne également Madison Russell, depuis 2019, dans les nouveaux film mettant en scène le gargantuesque Godzilla. Voilà, donc, qui ne rendra pas son anonymat très aisé. "Vous devez vous montrer plus respectueux les uns envers les autres, regrette-t-elle. Peu importe avec qui, peu importe ce que c'est gens font dans la vie. Ce sont juste les bonnes manières..."