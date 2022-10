Millie Bobby Brown sublime : ses tatouages secrets révélés, au bras de son célèbre amoureux

Millie Bobby Brown était ravissante ce jeudi 27 octobre à New-York, alors qu'elle s'estrendue à l'avant-première du film Enola Holmes 2, qui sort le 4 novembre prochain sur Netflix et dans lequel elle tient le rôle principal. L'actrice de 18 ans portait une longue robe rose au dos nu et au décolleté plongeant, signée Louis Vuitton et réalisée par le styliste Thomas Carter Phillips.

Une tenue également composée d'ornements floraux et mettant parfaitement en valeur ses quatre tatouages jusqu'ici gardés secrets, à savoir un petit coeur au niveau de la clavicule, deux roses dans son dos, le nom de sa grand-mère Ruth - décédée en 2020 après une bataille contre la maladie d'Alzheimer - au niveau de ses côtes ainsi que le chiffre 011 sur son poignet gauche, en référence à son personnage dans la série Stranger Things qui l'a révélée aux yeux du grand public.

De l'amour dans l'air

Cet événement était également l'occasion pour la jeune britannique de s'afficher très complice avec son chéri Jake Bongiovi, le fils du célèbre rockeur Jon Bon Jovi et de sa maman Dorothea Hurley, qui l'a accompagné pour l'occasion. Les deux tourtereaux se sont échangés quelques gestes d'une tendresse rare, comme des regards amoureux, de quoi retenir l'attention des photographes. Pour rappel, s'ils avaient officialisé leur relation en mars dernier sur le tapis rouge de la cérémonie des BAFTA (les British Academy Film Awards), organisée au Royal Albert Hall de Londres, des rumeurs de couples à leur sujet avaient déjà été lancées durant l'été 2021.

Mais depuis cette officialisation, ils ne se quittent plus. La jeune Britannique, qui se confiait récemment sur "une situation malsaine" vécue avec l'un de ses ex, a donc enfin trouvé chaussure à son pied, après avoir tenté plusieurs relations, que ce soit avec le chanteur Jacob Sartorius entre 2017 et 2018, avec Romeo Beckham en 2019 ou encore avec le joueur de rugby Joseph Robinson en 2020.