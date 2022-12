"Il n'y a pas eu la communication qu'il fallait" : Millie Bobby Brown fait scandale pour un baiser non consenti

Millie Bobby Brown , qui s'est fait connaître pour son rôle dans la série à succès Stranger Things, est récemment revenue, via une vidéo TikTok, sur le tournage d'Enola Holmes 2, sorti en novembre dernier sur Netflix. La jeune actrice s'est notamment exprimée sur cette scène de baiser entre l'héroïne (qu'elle incarne), et Lord Tewksbury (joué par Louis Partridge), expliquant ainsi avoir pris l'acteur par surprise pendant les répétitions et l'avoir embrassé avant que ce dernier ne fasse une drôle de tête. La compagne de Jake Bongiovi a également révélé l'avoir frappé pour de vrai, au moment de tourner la scène dans laquelle elle lui apprend à se battre.

Des propos jugés comme scandaleux par un certain nombre d'observateurs et d'internautes. Jessica Steinrock, coordinatrice d'intimité à la télévision et au cinéma (personnes qui permettent aux acteurs de tourner les scènes de proximité et de sexe de manière sécurisée, en les préparant en amont et en instaurant un climat de confiance, ndlr), s'est également montrée assez critique envers l'actrice britannique.

En position de pouvoir par rapport à lui

"J'adore Millie Bobby Brown mais ce n'est pas l'histoire toute mignonne que vous vous imaginez. Je suis sûre que son partenaire et elle ont établi une relation de confiance mais il ne faut jamais surprendre quelqu'un durant une scène d'intimité ou de combat Elle n'a pas du tout demandé son consentement au final. Et quand votre partenaire réagit de cette manière, c'est qu'il n'y a pas eu la communication qu'il fallait en amont", a-t-elle expliqué, avant de préciser que "ce genre de petites choses peut prendre de l'ampleur avec le temps et parce qu'elle (Millie Bobby Brown, ndlr) est une star, elle est en position de pouvoir par rapport à lui. Dans ce genre de scène, on aime garder une ambiance sereine et légère mais le consentement est obligatoire".

Reste désormais à savoir de quelle manière cette affaire va évoluer, tout en sachant que ni Netflix et ni Millie Bobby Brown (qui pour rappel est également mannequin de profession) n'ont répondu aux propos de la coordinatrice d'intimité.