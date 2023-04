Millie Bobby Brown fiancée à 19 ans : la star de Stranger Things va épouser le fils d'un chanteur très connu !

A 19 et 21 ans, ils sont sûrs de leur amour : la comédienne Millie Bobby Brown et son petit ami Jacob Bongiovi ont annoncé leur mariage prochain sur leurs réseaux sociaux ce mardi. Une jolie nouvelle pour le couple, qui se fréquente depuis trois ans, et qui en a profité pour offrir une rare photo de tendresse entre eux. Et une belle déclaration !

Enlacés, sur le cliché posté par la jeune star de Stranger Things, les deux amoureux sourient de toutes leurs dents. La jeune comédienne en profite pour arborer une belle bague à l'annulaire, un bijou d'une taille imposante qui montre toute l'importance que le jeune homme donne à ce joli moment, malgré leur très jeune âge.