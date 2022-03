Millie Bobby Brown amoureuse : tout premier tapis rouge avec Jake Bongiovi, aux BAFTA

Toutefois, c'était leur grande première sur tapis rouge et côté look, ils avaient fait les choses en grand ! Totalement brune, l'actrice portait une robe noire, faite de velours et de dentelle, signée Louis Vuitton, avec de longs gants de la même couleur et de lourds bijoux argentés. Enivrante, elle était parfaitement assortie à son chéri, en smoking noir.

Celui-ci, avec ses cheveux blonds décolorés, avait choisi le noeud papillon, une veste longue et portait un petit drapeau ukrainien épinglé sur sa veste, en référence à la guerre qui touche l'Ukraine en ce moment. Un sujet qui a été de nombreuses fois abordé pendant la soirée, notamment lorsque Rebel Wilson, présentatrice de la soirée, s'est fendue d'un doigt d'honneur à l'égard de Vladimir Poutine ou qu'Andy Serkis a qualifié de "cauchemar" la politique de la ministre de l'Intérieur britannique.