Millie Bobby Brown en couple : son chéri est le fils d'un chanteur (très) connu...

Millie Bobby Brown est en couple ! La populaire actrice de 17 ans a été repérée lors d'une sortie en amoureux le 17 juin 2021, à New York. Le jeune homme qui l'accompagnait a été reconnu par des photographes et, selon les informations du site américain Just Jared, il est le fils d'un chanteur très (très) connu...

Le nouveau chéri de Millie Bobby Brown se nomme Jake Bongiovi ; son vrai prénom étant toutefois Jacob. Agé de 19 ans, il est le fils du rockeur Jon Bon Jovi et de son épouse Dorothea Hurley. Sur les photos, publiées cette fois-ci par Page Six, on peut voir le jeune couple profitant d'une sortie ensoleillée dans les rues de New York, tous deux munis de masques de protection contre le coronavirus. Galant et attentionné, Jake prenait grand soin de Winnie, le chien de sa chérie confortablement installé dans un tote bag qu'il portait à l'épaule. Cette sortie main dans la main vient confirmer la romance entre les deux, quelques semaines après la rumeur la disant en couple lorsque Jake avait posté un selfie avec Millie sur Instagram.