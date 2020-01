Millie Bobby Brown amoureuse : elle s'affiche avec son nouveau petit ami

Cette nouvelle romance survient six mois après la rupture de Millie Bobby Brown avec Jacobs Sartorius. Le 31 juillet dernier, après quelques mois de relation, le couple avait annoncé sa séparation sur les réseaux sociaux, telles des stars aguerries.

Épanouie sur le plan personnel, la jeune actrice l'est tout autant sur le plan professionnel puisqu'elle a décroché le premier rôle dans le film Enola Holmes, nouveau volet de la franchise Sherlock Holmes. Elle y interprétera la petite soeur du détective, elle aussi enquêtrice, et donnera la réplique à Henry Cavill (dans le rôle de Sherlock Holmes) et Helena Bonham Carter (Madame Holmes). Un joli contrat pour Millie Bobby Brown qui, selon TMZ, devrait toucher 6,1 millions de dollars et 800 000 dollars de bonus sur le film séduit le public.