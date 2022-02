Millie Bobby Brown (Stranger Things) : Transformée pour ses 18 ans, avec son amoureux Jake

Millie et Jake ont officialisé leur relation l'été dernier, en juin 2021. Avant de rencontrer le jeune homme, l'ado star révélée par son interprétation du rôle d'Eleven dans la série Stranger Things a vécu plusieurs relations amoureuses. Elle aurait notamment fréquenté Romeo Beckham (fils de David et Victoria Beckham) en 2019, le chanteur Jacob Sartorius entre 2017 et 2018 et enfin Joseph Robinson, fils du joueur anglais de rugby Jason Robinson, en 2020.

Des millions de téléspectateurs espèrent retrouver Millie Bobby Brown et sa bande dans la saison 4 de Stranger Things. Celle-ci sera disponible en deux volumes, le premier le 27 mai et le second le 1er juillet. La jeune femme se met également en scène dans le film Enola Holmes 2, dont la date de sortie n'a pas encore été officialisée.