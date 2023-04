Diaporama : Millie Bobby Brown fiancée à 19 ans : la star de Stranger Things va épouser le fils d'un chanteur très connu !

1 / 21 Millie Bobby Brown fiancée à 19 ans : la star de Stranger Things va épouser le fils d'un chanteur très connu !

2 / 21 Millie Bobby Brown va épouser son petit ami Jake Bongiovi ! Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi - Photocall de la première mondiale de Enola Holmes 2 (Netflix) à New York. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 21 La jeune fille a annoncé cela via Instagram. Millie Bobby Brown participe à "Good Morning America" pour la promotion du film "Enola Holmes 2" à New York, États Unis le 28 Octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

4 / 21 Elle s'est affichée avec une énorme bague. Exclusif - Mille Bobby Brown sur le tournage du film "The Electric State" à Atlanta. Le 19 janvier 2023 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 21 Tous les deux sont en couple depuis trois ans. Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi - Photocall de la première mondiale de Enola Holmes 2 (Netflix) à New York le 27 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

6 / 21 La jeun fille a été félicitée par ses fans. Millie Bobby Brown (Stranger Things) sur le plateau de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York le 30 octobre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 21 Elle est connue depuis ses 12 ans, depuis Stranger Things. Millie Bobby Brown à la sortie du show "Good Morning America" à New York City, New York, Etats-Unis, le 28 octobre 2022. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

