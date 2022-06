Millie Bobby Brown (Stranger Things) : l'évolution physique extraordinaire de la jeune actrice

Les abonnés Netflix retrouvent leurs adolescents préférés, et leurs looks résolument eighties, depuis la diffusion de la première partie de la saison 4 de Stranger Things, le 27 mai 2022. Les nouvelles aventures d'Eleven, Mike, Dustin, Lucas et Max seront d'ailleurs quasiment les dernières qu'ils vivront sous nos yeux. Comme l'ont annoncé les frères Duffer, à l'origine du show de science-fiction, la saga se clôturera avec une ultime saison 5. Sacrée étape pour cette expérience complètement folle débutée en 2016.

"Il y a sept ans, nous avons planifié l'arc complet de l'histoire de Stranger Things, expliquaient les frères sur Twitter. À l'époque, nous avions prédit que l'histoire durerait quatre à cinq saisons. Elle s'est avérée trop grande pour être racontée en quatre, mais – comme vous le verrez bientôt par vous-mêmes – nous nous dirigeons maintenant vers le final. La saison 4 sera l'avant-dernière saison, la saison 5 sera la dernière." En 2016, le monde ne connaissait ni l'histoire de cette petite fille échappée d'un laboratoire, ni celle de ses petits camarades de fortune, fan de l'univers Donjon et dragons. Et fatalement, en l'espace de 6 ans, chaque comédien a considérablement évolué.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp ou Sadie Sink... voilà qu'ils ressemblent tous à des petits adultes, maintenant qu'ils sont âgés de 17 à 20 ans. Mais celle qui fait le plus couler d'encre, tant elle a changé, c'est sans doute Millie Bobby Brown, interprète d'Eleven. Le 19 février dernier, l'actrice britannique est devenue majeure et une chose est sûre, sa croissance n'est pas passée inaperçue. Son look très mature, le jour de l'avant-première new-yorkaise de la saison 4 de Stranger Things, avait d'ailleurs outré une partie de l'audience. Après tout, Millie Bobby Brown est objectivée depuis le plus jeune âge, elle qui a intégré la série alors qu'elle n'avait que 11 ans. Deux ans plus tard, à 13 ans, elle apparaissait dans le dossier "la télévision n'a jamais été aussi sexy" de W Magazine. Elle a également été élue plusieurs années "actrice la plus sexy du monde" par Glam'mag...