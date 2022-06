Diaporama : Millie Bobby Brown (Stranger Things) : l'évolution physique extraordinaire de la jeune actrice

Millie Bobby Brown sur le plateau de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York, le 15 mai 2022.

Millie Bobby Brown - L'équipe de la série "Stranger Things" intervient lors de la présentation de la nouvelle saison aux studios Netflix à New York, le 14 mai 2022.

Millie Bobby Brown - Photocall de la quatrième saison de la série "Stranger Things" aux Studios Netflix à New York, le 14 mai 2022.

Millie Bobby Brown et Jimmy Fallon font un Whisper Challenge sur "The Tonight Show: Home Edition" pendant l'épidémie de Coronavirus (Covid-19)

Millie Bobby Brown à la sortie de sa boutique éphémère "Florence by Mills" à New York, le 25 août 2019.

Millie Bobby Brown, 15 ans, participe à l'émission "Good Morning America" (GMA) à New York, le 12 juin 2019.

Millie Bobby Brown à la première de "Godzilla: King Of The Monsters" au TCL Chinese Theatre à Hollywood, Los Angeles, le 18 mai 2019.

Millie Bobby Brown soutient l'UNICEF à l'Empire State Building à New York, le 20 novembre 2018.

Millie Bobby Brown à la sortie de l'émission de télévision "The Late Show with Stephen Colbert" à New York City, le 19 novembre 2018.