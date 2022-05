Millie Bobby Brown très changée à 18 ans : pourquoi sa métamorphose divise à ce point...

Quelques chanceux ont pu découvrir la saison 4 de Stranger Things en avant-première le samedi 14 mai dernier. L'occasion pour le casting de la série à succès de Netflix de se retrouver et retrouver leurs fans à New York. Révélés alors qu'ils étaient de tout jeunes adolescents, en 2016, en six ans, ils ont bien grandi et certains fans ont du mal à se faire à leurs changements. C'est notamment Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, qui a le plus fait réagir. En cause, la métamorphose de la jeune femme de désormais 18 ans. Et les internautes ont été grandement divisés sur le sujet, à en croire les commentaires qui pleuvent sur Twitter.

Il y a ceux qui chargent les stylistes de l'actrice britannique, leur reprochant de vieillir la jeune femme. À 18 ans, Millie Bobby Brown en paraît selon eux 40. Méconnaissable en blonde, et vêtue d'une robe de femme fatale, la star en a visiblement choqué plus d'un de son glamour et de son charisme. Au bras de Jake Bon Giovi, son compagnon et fils de l'artiste John Bon Jovi, elle était tout simplement radieuse. Heureusement, Millie Bobby Brown a également pu compter sur de précieux soutiens sur Twitter.

Les fans montent au créneau

Ces derniers n'ont pas manqué de monter au créneau jugeant les critiques sur le physique, maquillage et tenue de la star déplacés. "Vous n'allez donc jamais lui lâché la jambe à Millie Bobby Brown? Laissez-la tranquille purée... vous êtes d'un cringe c'est aberrant", peut-on notamment lire. Selon eux, c'est loin d'être la première fois que l'on reproche à l'actrice de 18 ans de faire "trop femme". Et cette sexualisation de la jeune artiste remonte à longtemps. L'interprète d'Eleven dans Stranger Things s'était d'ailleurs elle-même exprimée sur la question.

Sexualisée depuis l'âge de 18 ans

Révélée à l'âge de 12 ans, elle a dû affronter cette vie médiatique dès son plus jeune âge, propulsée très vite au rang de star mondiale. Et depuis qu'elle est majeure, celle qui est aussi au casting d'Enola Holmes est sexualisée, ce qu'elle n'a pas manqué de dénoncer, comme confié à Deborah Frances-White et Susan Wokoma, aux commandes du podcast féministe Guilty Feminist. "Je vois une différence dans la manière dont les gens se comportent, et une différence dans la manière dont la presse et les réseaux sociaux réagissent depuis que je suis majeure. Deux semaines avant d'avoir 18 ans, j'ai remarqué que je commençais à être plus sexualisée qu'auparavant", a-t-elle regretté. Jugeant ce comportement "dégoûtant" et "répugnant".

La saison 4 de Stranger Things est prévue en deux volumes, le premier étant le 27 mai 2022 et le deuxième sortira le 1er juillet 2022 sur Netflix. La saison est composée de neuf épisodes.