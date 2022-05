Diaporama : Millie Bobby Brown très changée à 18 ans : pourquoi sa métamorphose divise à ce point...

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi à la première de "Stranger Things" Saison 4 dans les studios Netflix à New York. Photo by Anthony Behar/SPUS/ABACAPRESS.COM

18 / 38

Millie Bobby Brown - Photocall de la quatrième saison de la série "Stranger Things" aux Studios Netflix à New York, le 14 mai 2022.

The "Stranger Things" Season 4 Premiere on May 14, 2022 in Brooklyn, New York. May 14th, 2022.