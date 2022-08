Une "situation malsaine" : Millie Bobby Brown balance sur son ex !

Vider son sac, ça fait parfois du bien. Millie Bobby Brown a décidé de le faire lors d'un entretien accordé au magazine Allure. La star britannique, rendue célèbre grâce à son interprétation d'Eleven dans la série à succès Stranger Things, a évoqué son passif compliqué avec un célèbre influenceur de TikTok : Hunter Ecimovic.

S'ils n'ont jamais annoncé de manière explicite être en couple, il semble y avoir un antécédent entre les deux individus. Lors de cette interview, l'actrice de 18 ans a révélé qu'elle s'était retrouvée dans une "situation malsaine" avec cet homme par le passé, alors qu'elle était adolescente, avant de s'en éloigner en janvier 2021.

Les mois suivants cette "rupture", le jeune homme a déclaré sur ses réseaux sociaux qu'il avait été "piégé" et "manipulé" alors qu'il répondait aux affirmations selon lesquelles il aurait abusé d'elle sexuellement alors qu'elle était mineure. "Vous ne connaissez rien de l'histoire. Et je ne m'excuserai jamais. J'espère que vous le savez. ... Vous ne savez rien du tout" avait-il ajouté alors qu'elle avait déjà tourné la page avec un certain Jake Bongiovi.



"Je ne suis pas cette personne parfaite"

Toujours pour Allure, Millie Bobby Brown, qui s'est récemment métamorphosée physiquement, a révélé à quel point cette histoire l'a perturbée. "Je me sentais très vulnérable. De plus, personne sur le plateau [de Stranger Things, ndlr ] ne savait que je traversais ça. C'était donc plutôt agréable de pouvoir gérer ça de moi-même sans que personne d'autre ne le sache. C'était plus difficile quand le monde entier a su" a-t-elle confié.

Heureusement pour elle, les choses se sont progressivement arrangées après sa séparation avec Hunter Ecimovic. "Ça a été une année de guérison. Quand vous êtes publiquement humiliée de cette façon, vous vous sentez impuissante. M'éloigner de lui m'a fait beaucoup de bien. C'est comme si ma vie avait enfin basculé et que j'avais terminé un chapitre qui semblait si long" a-t-elle déclaré, avant de faire passer un message à ses fans.

"En fin de compte, tout ce que je veux faire dans ma carrière, c'est faire comprendre aux gens que moi aussi, je traverse des moments durs. Je ne suis pas cette personne parfaite qui vend des produits cosmétiques et qui est une star dans Stranger Things. J'ai déjà pris des mauvaises décisions" a-t-elle conclu. À noter que le magazine People n'est pas parvenu à entrer en contact avec Hunter Ecimovic afin d'avoir son témoignage.