Millie Bobby Brown avait flashé sur Louis Partridge avant le tournage d'Enola Holmes

Sacré succès pour Enola Holmes, de Harry Bradbeer, disponible depuis le 23 septembre 2020 et déjà l'un des films les plus visionnés sur Netflix. Dans cette épopée mystérieuse, Millie Bobby Brown incarne la petite soeur du célèbre détective Sherlock, une jeune fille de 16 ans qui refuse de se plier aux règles de bienséance et qui s'enfuit pour retrouver sa mère - Helena Bonham-Carter. Dans sa quête folle, notre héroïne va toutefois croiser une autre intrigue plus urgente : celle qui entoure la famille du Lord Tewkesbury, a.k.a Louis Partridge. Et on peut dire qu'entre les deux comédiens, le feeling est très vite passé, à la vie comme à l'écran.

Souvenirs d'audition

C'est bien simple : Millie Bobby Brown a eu un coup de coeur pour Louis Partridge dès qu'elle l'a vu passer des essais pour son rôle. Sur son compte Instagram, l'actrice a partagé la photographie d'un petit morceau de papier qu'elle avait fait passer à ses voisins, discrètement, en découvrant son futur potentiel binôme. On peut y lire "Il est bon !". "Louis, quand tu as passé ton audition, j'ai écrit ça pour dire à ma soeur que le rôle était pour toi !" a-t-elle expliqué. Et la bonne ambiance a semble-t-il duré pendant tout le tournage. Avant même que celui-ci ne commence, l'interprète d'Enola Holmes avait rédigé, au rouge à lèvre sur le miroir de son partenaire : "Salut Mister Partridge, je te souhaite un bon premier jour", signant malicieusement du nom de Gossip Girl. Espérons que son petit-ami ne soit pas trop jaloux...