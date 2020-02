Charlie Heaton (Stranger Things) lève le voile sur sa relation avec Natalia Dyer

On les savait proches mais ils ont mis du temps à fouler leur premier tapis rouge ensemble. Le 19 janvier 2020 lors de la cérémonie des SAG Awards 2020 à Los Angeles qui récompense les meilleurs acteurs américains, Charlie Heaton et Natalia Dyer ont déambulé ensemble sur le tapis rouge.

Mais les deux costars de la série Stranger Things, diffusée sur la plateforme Netflix, sont en réalité en couple depuis trois ans ! Et cette discrétion était totalement calculée puisque les deux acteurs ont voulu être sûrs de la nature de leur relation avant de l'exposer au grand jour !

L'acteur de 26 ans s'est livré sur sa belle histoire d'amour lors d'une interview pour GQ. "Nous ne savions pas vraiment quelle était la relation", a-t-il avoué en insistant sur le fait qu'ils n'essayaient pas de se cacher. Le couple a pris le temps de se connaître avant de faire évoluer leur relation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Matt Duffer, le cocréateur de la série confesse, de son côté, que leur alchimie était évidente dès le premier jour : "À cette première audition, nous avons fait une lecture spéciale avec Charlie et Natalia. Il y avait des étincelles".

Le couple a commencé à éveiller les soupçons en 2016 quand ils sont devenus actifs sur les réseaux sociaux et se sont mis à publier des photos l'un de l'autre sur Instagram. Plusieurs autres événements ont été un bon indicateur de leur relation à l'instar de la Fashion Week de Paris et de son défilé Dior organisé à l'hippodrome de Longchamp. Celle qui incarne le personnage de Nancy Wheeler et celui qui interprète celui de Jonathan Byers ont posé bras dessus bras, dessous devant les photographes.