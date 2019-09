Natalia Dyer et Charlie Heaton (Stranger Things) amoureux chez Dior

Amoureux dans la série à succès de Netflix Stranger Things, Natalia Dyer et Charlie Heaton le sont également dans la vie. Après avoir longtemps joué avec les nerfs de leurs fans, l'actrice américaine de 22 et le Britannique de 25 ans, qui est le papa d'un petit garçon, ont officialisé leur histoire d'amour en 2017. Les baisers ne se font jamais en public, mais la complicité est souvent au rendez-vous, comme mardi 24 septembre 2019, lors du défilé Dior organisé à l'hippodrome de Longchamp (16e arrondissement de Paris) dans le cadre de la Fashion Week prêt-à-porter printemps-été 2020.

Tout comme l'ambassadrice de la maison française Jennifer Lawrence, la sublime Monica Bellucci, qui a adopté une nouvelle coupe courte, l'actrice Adèle Exarchopoulos, particulièrement remarquée en short, ou encore Laetitia Casta, Natalia Dyer et Charlie Heaton ont découvert les nouvelles créations de Maria Grazia Chiuri. Les stars de Stranger Things ont d'ailleurs posé avec la styliste italienne de 55 ans.

Celle qui incarne le personnage de Nancy Wheeler et celui qui interprète celui de Jonathan Byers ont posé bras dessus bras, dessous devant les photographes. Natalia Dyer portait une veste en velours, un jean retroussé et un petit sac à main Dior pour l'occasion. Charlie Heaton, connu pour ses looks excentriques, a quant à lui choisi un ensemble clair et un T-shirt graphique. Jusqu'à tout récemment, l'acteur n'avait pas la coupe au bol, mais il a opté pour une nouvelle coiffure, avec la même inspiration que le chanteur Harry Styles. Le Britannique a immortalisé sa venue au défilé Dior par le biais d'une photo avec Natalia publiée sur sa page Instagram.