The Rock en deuil : Mort de son père Rocky Johnson à 75 ans

D'après les informations de TMZ.com, qui cite la World Wrestling Entertainment (WWE), le père de The Rock est mort le 15 janvier 2020. Rocky Johnson, l'un des pionniers de la ligue de catch est mort à l'âge de 75 ans, à son domicile de Tampa Bay (golfe du Mexique, Floride), aux États-Unis. Surnommé "Soulman", il avait fondé la National Wrestling Alliance dans les années 1960, mais n'avait connu le succès qu'une vingtaine d'années plus tard quand il a rejoint la WWE.

Avec le catcheur Tony Atlas, ils étaient les premiers catcheurs de couleur en équipe, les Soul Patrol. Retraité en 1991, Rocky "Soulman" Johnson avait été introduit au Hall of Fame du WWE en 2008. Les fans de Dwayne Johnson le savent, il a suivi les pas de son père en devenant lui-même l'un des catcheurs les plus connus au monde, lui empruntant même son prénom pour son pseudonyme : The Rock.

Père et fils étaient très proches. Comme le rapporte TMZ.com, l'acteur de Jumanji avait même offert une nouvelle voiture et une maison à son papa pour Noël. L'année dernière, Rocky Johnson avait publié son autobiographie Soulman : The Rocky Johnson Story.

En juin 2018, The Rock avait dédié une longue publication Instagram à son père. "Les petits garçons, par nature, idolâtrent leur père. Ils veulent être comme eux, faire ce qu'ils font et leur demandent toujours leur avis. Ce qui est drôle, c'est que j'ai arrêté de chercher l'approbation de mon père le jour où j'ai compris ce que ça voulait dire d'être un homme, d'être un père. Réaliser ça m'a élevé à un tout autre niveau de gratitude pour cet amour vache qu'il m'a toujours donné. Des années plus tard, en tant qu'homme et père, je me rend compte que l'amour vache est bien mieux que pas d'amour du tout. Je le prends. C'est ce qui a fait de moi l'homme que je suis. Merci au vrai Rock", avait-il tendrement écrit pour la fête des Pères.