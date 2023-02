Dwayne Johnson : Sa mère victime d'un accident de la route, images choquantes du carambolage

Plus de peur que de mal, bien que la frayeur ait été intense ! Le vendredi 3 février 2023, Dwayne Johnson, également connu sous le nom de The Rock, a partagé des images frappantes sur son compte Instagram. On découvre, sur ces photographies, une voiture rouge complètement détruite... et pour cause. Sa maman, Ata Johnson, âgée de 74 ans, a été victime d'un accident de la route. Le comédien habitué aux carambolages en tout genre avec la saga Fast & Furious, a craint le pire pendant de longues heures. Le voilà finalement rassuré.

Elle va survivre...

Cet incident n'aura, bien heureusement, pas eu raison de la force incroyable d'Ata Johnson, comme son fils Dwayne l'a expliqué sur les réseaux sociaux. "Dieu merci, elle va bien, a écrit l'acteur et père de famille. Les anges de la miséricorde ont veillé sur ma mère alors qu'elle était victime d'un accident de voiture, tard, hier soir. Elle va survivre et continue à être examinée. Cette femme a survécu à un cancer du poumon, à un mariage difficile, à cette collision avec un conducteur en état d'ébriété. C'est une survivante d'une telle manière qu'elle rend les anges et les miracles réels", a-t-il écrit.