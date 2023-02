Diaporama : Dwayne Johnson : Sa mère victime d'un accident de la route, images choquantes du carambolage

Dwayne Johnson et sa mère Ata Johnson à la première de ''Moana'' à Hollywood. © Birdie Thompson/AdMedia via Zuma/Bestimage © BestImage

Exclusif - Dwayne Johnson et Chris Evans tournent la comédie de Noël "Red One" (Amazon) à Atlanta, le 5 novembre 2022. © BestImage

Exclusif - Dwayne Johnson et Chris Evans tournent la comédie de Noël "Red One" (Amazon) par une chaude journée à Atlanta, le 5 novembre 2022. © BestImage

9 / 13