Dwayne Johnson dénonce les "manipulations" de Vin Diesel : la guerre est déclarée entre les deux acteurs !

Ils n'ont pas profité des fêtes de fin d'année pour enterrer la hache de guerre. Dwayne Johnson et Vin Diesel, qui se sont donnés la réplique pour la dernière fois en 2016 dans le 8e volet de la saga Fast & Furious, ne sont pas prêts de passer le réveillon ensemble... ni même de se recroiser sur un plateau de tournage. Ce n'est pas faute d'avoir insisté. L'interprète de Dominic "Dom" Toretto a récemment supplié son confrère publiquement, via les réseaux sociaux, quitte à ouvrir quelques dossiers douloureux.

Il faut que tu te joignes à nous

"Comme tu le sais, mes enfants parlent de toi comme de leur oncle à la maison, a déclaré Vin Diesel dans une publication Instagram. Vous vous envoyez tout le temps des messages de bons voeux pendant les vacances. Je crois que le temps est venu. Je te l'ai expliqué il y a plusieurs années, j'ai fait une promesse à Paul Walker. Je lui ai promis qu'on offrirait la meilleure des conclusions à Fast & Furious avec ce 10e film. Il faut que tu te joignes à nous. Ne quitte pas la franchise, tu as un rôle très important à jouer." En jouant sur la corde sensible, l'acteur américain espérait obtenir satisfaction. Il n'a pas totalement atteint son but.

Je n'ai pas aimé qu'il mêle ses enfants et la mort de Paul à tout ça

Bien au contraire, Dwayne Johnson s'est braqué face à ces propos et estime que son ancien camarade adopte un comportement excessivement "manipulateur". "Je n'ai pas aimé qu'il mêle ses enfants et la mort de Paul à tout ça, a-t-il relevé auprès de CNN. Je lui ai dit en juin dernier, quand on s'est retrouvé face à face, que je ne me joindrai pas à l'aventure. C'était une décision ferme, bien que cordiale, et j'ai précisé que je soutiendrai le cast et que j'adorerai toujours cette franchise, que je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite, mais qu'il n'y a aucune chance que je revienne." Il faudra donc, sans doute, bidouiller un autre scénario vite fait avant le tournage...

Pour rappel, la brouille entre les deux comédiens remonte à l'année 2011, alors qu'ils jouaient pour la première fois ensemble dans Fast & Furious - le 5e volet. "C'était un personnage compliqué à incarner, cet agent Luke Hobbs [le personnage de Dwayne Johnson, NDLR.], expliquait Vin Diesel au magazine Men's Health. J'ai essayé de l'aider, dans mon approche à l'époque, pour obtenir la performance dont on avait besoin." Ses méthodes "un peu rudes", le fait qu'il remette son jeu d'acteur en question avait, évidemment, laissé celui que l'on surnomme The Rock de marbre...