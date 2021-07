Dwayne Johnson ne jouera plus jamais dans Fast and Furious... à cause de Vin Diesel !

Il faudra désormais se passer des gros bras du célèbre The Rock. La sortie du film Fast and Furious 9 se fera - après moult reports - sans Dwayne Johnson. tout comme le reste de la saga, qui semble s'étendre jusqu'au bout d'une autoroute infinie. Alors que le comédien assure la promotion de son propre projet, intitulé Jungle Cruise - avec la sublime Emily Blunt -, le héros tout en muscles a rebondi sur un commentaire un peu désobligeant de son ancien partenaire de jeu Vin Diesel.

Pour rappel, les choses avaient commencé à s'envenimer entre les deux montagnes de biceps lors du tournage du cinquième opus de Fast and Furious - le premier dans lequel The Rock a joué en 2011. Dans une interview accordée au magazine Men's Health, Vin Diesel rappelait que l'expérience avait été bercée de "qui aime bien châtie bien". "C'était un personnage compliqué à incarner, cet agent Luke Hobbs [le personnage de Dwayne Johnson, NDLR.]. J'ai essayé de l'aider, dans mon approche à l'époque, pour obtenir la performance dont on avait besoin", expliquait-il. Il s'était, notamment, attribué tout le mérite du jeu d'acteur de son partenaire bien qu'il évoquait des méthodes "un peu rudes" pour l'obtenir.

Je crois que tout le monde a ri en lisant ça

Auprès du Hollywood Reporter, bien sûr, Dwayne Johnson n'a pas pu s'empêcher de verser une petite larme d'hilarité. "J'ai ri, mais j'ai tellement ri, raconte-t-il. Je crois que tout le monde a ri en lisant ça. Et je n'en dirai pas plus que ça. Je leur souhaite vraiment que Fast and Furious 9 fonctionne. Et je leur souhaite aussi beaucoup de chance pour les numéro 10, 11, et tous les autres films qu'ils vont faire sans moi." Dwayne Johnson a dit adieu à son personnage en 2019, à la sortie du film Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - dans lequel Vin Diesel ne jouait d'ailleurs pas. Nous ne sommes donc pas près d'apercevoir, à nouveau, l'agent Hobbs rouler à bord de grosses cylindrées.