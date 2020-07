Paul Walker et Vin Diesel : Leurs enfants sont plus proches que jamais

Vin Diesel ne l'abandonnera jamais. Pour son anniversaire, par exemple, il lui avait dit à quel point il était fier d'elle. Ensemble, ils avaient même assisté à la suite des aventures dont son père était la star, Fast and Furious: Sky Racers. Parfois, Meadow garde le sourire. D'autres fois, la douleur est trop forte. Au mois d'avril, Meadow Walker avait tenu à accorder un clin d'oeil à son père, son héros. Sur les réseaux sociaux, elle avait dévoilé une vidéo jamais vue, un moment de complicité précieux vécu auprès de lui. On la voyait rentrer dans le mobile-home du comédien pour lui faire peur... et Paul Walker sursauter face à une telle surprise. "Je ne pensais pas partager ça. Mais ça m'a fait du bien, écrivait-elle. Portez-vous bien. Je vous aime..."