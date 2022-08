Paul Walker (Fast and Furious) mort à 40 ans : qui conduisait la voiture du crash ?

Star adulée depuis qu'il a incarné Brian O'Conner dans la saga Fast and Furious - le 4e volet est diffusé ce 25 août sur TFX -, Paul Walker a tragiquement disparu à l'âge de 40 ans dans un accident de voiture le 30 novembre 2013. La nouvelle a provoqué l'émoi à Hollywood et au-delà, mettant fin à la carrière prometteuse du grand ami de Vin Diesel. Dans la voiture qui roulait à Valencia en Californie, l'acteur n'était pas seul : il se trouvait dans le véhicule avec Roger Rodas, un ami. Ce dernier, décédé également, était au volant de la Porsche Carrera GT.

Avec Roger Rodas, Paul Walker revenait en cette soirée de novembre 2013 d'un gala de bienfaisance. Si les projecteurs se sont braqués sur la star américaine, papa d'une fille, Meadow, tout juste âgée de 5 ans à l'époque, CNN a fait aussi le portrait du conducteur. L'homme était un businessman âgé de 38 ans, marié et père de deux enfants. Son plus jeune fils fait partie des premiers à être arrivés près des lieux après l'accident. "Son fils m'a devancé parce qu'il savait qu'il y avait un incendie et voulait le voir. Mais il n'avait pas réalisé que c'était son père, jusqu'à ce qu'il voie la voiture", avait raconté un témoin à CNN.

Paul Walker et Roger Rodas se connaissaient bien, le premier étant conseillé sur ses affaires par le second, spécialiste particulièrement réputé en gestion du patrimoine. Ils partageaient ensemble la passion des voitures et c'est d'ailleurs dans un club de course automobile qu'ils s'étaient rencontrés. Rodas conduisait une Porsche que Walker possédait par le passé. Rapidement, les deux hommes ont concouru ensemble à des courses, Rodas était capitaine et Walker était un des coureurs de l'équipe. Entrepreneur, il possédait aussi une boutique dédiée aux courses automobiles.

Les deux hommes avaient aussi en commun l'implication dans de nobles causes. Roger Rodas était à la tête d'une organisation caritative pour aider les veuves et orphelins au Salvador, pays de ses origines. Puis, le duo d'amis a créé Reach Out Worldwide, un réseau d'aide pour les victimes de catastrophes naturelles. C'est d'ailleurs d'un événement de cette association qu'ils rentraient juste avant l'accident.

Des conflits judiciaires ont suivi après la disparition brutale de ces deux hommes. En 2015, la fille unique de Paul Walker a intenté une action en justice contre Porsche, la considérant responsable de la mort de son père, car le véhicule aurait présenté des défauts. En 2017, un arrangement à l'amiable est conclu avec le constructeur automobile allemand. Par ailleurs, le Daily Mail a rapporté qu'en 2014, la jeune fille a obtenu 10,1 millions de dollars de l'héritage de Roger Rodas, le conducteur ayant été jugé "partiellement responsable".