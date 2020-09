Dwayne Johnson : Ses deux petites filles et lui ont contracté le coronavirus

La menace du coronavirus plane toujours ! Dwayne Johnson le rappelle à ses près de 200 millions d'abonnés Instagram, qui profitent, comme lui, de leur liberté de mouvement retrouvée après des mois confinés. L'acteur leur révèle que son épouse, leurs deux filles et lui ont contracté la maladie.

C'est dans une vidéo de 11 minutes, publiée ce mercredi 2 septembre 2020, que The Rock est passé aux aveux. Le héros de la saga Jumanji s'est adressé à ses followers et leur a confié qu'il avait contracté le Covid-19. "Mon épouse Lauren, ainsi que mes superbes petites filles [Jasmine et Tiana, âgées de 4 et 2 ans, NDLR] et moi-même avons été testés positifs au Covid-19, explique Dwayne Johnson. Ça a été une des choses les plus éprouvantes et difficiles que notre famille a endurées."

"J'aurais préféré être seul à avoir contracté le virus. C'était toute ma famille et c'était comme recevoir un coup dans le ventre, poursuit l'acteur et catcheur de 48 ans. Nous allons bien, nous sommes presque arrivés à bout du virus et ne sommes plus contagieux. Dieu merci, nous sommes en bonne santé. Nous comptons nos bénédictions. Nous sommes conscients que les gens ne reviennent pas toujours en bonne santé après le Covid-19. Certains de mes meilleurs amis ont perdu leurs parents à cause de ce virus qui est impitoyable."