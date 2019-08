Dwayne "The Rock" Johnson : Mariage surprise avec Lauren Hashian !

Dwayne "The Rock" Johnson est un homme marié ! L'acteur de 47 ans a dévoilé la bonne nouvelle à ses 154 millions de followers sur Instagram, en publiant plusieurs photos de son splendide mariage à Hawaï (d'où il est originaire). C'est avec une certaine émotion qu'il écrit : "Oui nous le voulons. 18 août 2019. Hawaï. Pōmaikaʻi (béni)." Sur la première photo, on voit les deux mariés vêtus de blanc, montrant leurs alliances devant le coucher de soleil violet, l'océan à perte de vue. Son épouse, Lauren Hashian, porte une sublime robe sirène en dentelle blanche, brandissant son bouquet vert et blanc.

Sur la seconde photo, on voit les amoureux s'embrasser, le voile de la mariée dans le vent. De nombreux amis de The Rock lui ont adressé tous leurs voeux de bonheur en section commentaires. "Félicitations mec !", s'émerveille Kevin Hart, son partenaire dans Jumanji. "Félicitations !", écrit Jessica Chastain, tout comme Naomi Campbell ou encore P. Diddy. D'autres s'étonnent de ne pas avoir été invités, mais ce beau mariage a été gardé secret...

Dwayne et sa compagne de longue date, Lauren Hashian, devaient initialement se marier au printemps 2018, mais la belle est tombée enceinte de leur second enfant. La jeune maman de 34 ans ne voulait pas voir "son gros ventre" sur les photos de mariage, comme elle l'avait expliqué au magazine Rolling Stone.

Par le passé, Dwayne a déjà été marié à la productrice Dany Garcìa, avec qui il a accueilli une fille, Simone (17 ans). Ensemble depuis 2007, The Rock et Lauren Hashian sont les heureux parents de Tiana Gia (1 an) et de Jasmine (3 ans).