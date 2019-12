Jumanji : Que deviennent les acteurs du film originel de 1995 ?

On aura rarement vu un jeu de plateau aussi dangereux pour les enfants. Et pourtant, les petits comme les grands qui se sont retrouvés plongés dans l'univers sombre de Jumanji en 1995 l'ont fait sans aucun regret. En se prêtant aux règles du jeu, chacun a traversé une aventure personnelle, professionnelle et a vécu une suite différente en fin de partie. Le film de Joe Johnston, qui était étonnamment sorti en France le jour de la Saint-Valentin, a tant marqué les spectateurs qu'une suite divisée en deux volets a vu le jour, en 2017 et 2019. Mais avant Dwayne Johnsonn, Karen Gillian, Kevin Hart et Jack Black, c'est Robin Williams, Kirsten Dunst et Bradley Pierce qui tentaient de venir à bout des pièges multiples imposés par la loi de la jungle...

Kirsten Dunst

Ce n'est un secret pour personne, Kirsten Dunst a la carrière la plus éblouissante de toute la jeune partie du cast de Jumanji. Déjà glaçante de vérité dans Entretien avec un vampire, la comédienne a débuté à l'âge relativement prématuré de 7 ans. Un temps habituée aux comédies loufoques, romantiques ou les deux – on pense American Girls, on pense Belles à mourir –, elle a été propulsée en icône indé, notamment en devenant la muse de Sofia Coppola dans Virgin Suicide. Depuis, l'ancienne Judy Shepherd s'accorde rarement une pause et passe même, de temps en temps, derrière la caméra. Elle reste la Mary Jane de Peter Parker et l'une des actrices ayant eu l'honneur de tourner pour le Danois Lars Von Trier.

Bradley Pierce

Ils étaient deux enfants stars. L'une a tenu le coup, l'autre a lâché l'affaire. Bradley Pierce, le vilain tricheur de Jumanji, conserve deux rôles inoubliables dans sa filmographie : celui Peter Shepherd... et celui de Zip, la petite tasse trop mignonne de La Belle et la Bête à qui il a prêté sa voix. Malgré un passage dans Le Monde des Borrowers et des apparitions anecdotiques dans les séries Dingue de toi ou Les Anges du bonheur, plus aucune trace de sa personne depuis 2002... si ce n'est en convention, où il rencontre des fans nostalgiques à qui il signe des autographes !

Bonnie Hunt

Elle se serait bien passée d'affronter, une deuxième fois, l'aventure Jumanji... ou en tout cas son personnage, Sarah Whittle. Bonnie Hunt incarnait l'amie d'enfance d'Alan Parrish qui tentait d'oublier ce soir où elle l'a vu disparaître dans le plateau du jeu de société. Bonnie Hunt, que l'on connaît aussi des films Jerry Maguire et Beethoven, a fini par suivre l'exemple de Bradley Pierce. Non pas en se retirant plus ou moins de la sphère médiatique et professionnelle, mais en intégrant l'univers du doublage. Elle est Dolly dans la saga Toy Story, Sally dans Cars, Bonnie dans Zootopie ou encore Karen dans Monstre Academy. Elle a fini par trouver sa voix !

Jonathan Hyde

Vous l'ignoriez peut-être, mais un acteur se chargeait, à l'époque de Jumanji, d'interpréter deux rôles à l'aide d'un déguisement. Sam Parrish, la voix de la sagesse, le père d'Alan, était aussi l'abominable chasseur de primes Van Pelt. Jonathan Hyde, qui a commencé sa carrière sur le tard dans Deadly Advice, n'a pour ainsi dire plus jamais arrêté. L'Australien a enchaîné les rôles dans de grosses et prestigieuses productions, à l'image de Titanic, La Momie, Anaconda, et est devenu l'un des piliers de la série The Strain en devenant Eldritch Palmer. À 72 ans, plus rien ne l'arrête.

Robin Williams

Penser à Jumanji, c'est forcément penser à celui qui a bercé notre enfance des rôles les plus tendres du cinéma jeunesse. Alan Parrish, c'est lui. Peter Pan dans Hook, c'est lui. Le créateur du Flubber ? L'incroyable Docteur Patch ? La reproduction de Théodore Roosevelt dans La Nuit au musée ? Vous connaissez la réponse. Mais derrière les pitreries se cachait un clown triste, et Robin Williams s'est donné la mort, le 11 août 2014, à l'âge de 63 ans. Si vous souhaitez lui rendre hommage "en bonne et due forme"... vous savez ce qu'il vous reste à faire.

