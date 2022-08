Mort de Robin Williams, il y a 8 ans déjà : les dures confidences de sa femme Susan sur sa fin de vie

Le monde du cinéma ne l'oublie pas. Et son clan non plus. Robin Williams, acteur à la carrière culte (Good Morning Vietnam, Le Cercle des poètes disparus, Madame Doubtfire, Jumanji, Will Hunting...), est mort il y a déjà huit ans. Le comédien s'est suicidé par pendaison alors qu'il luttait contre sa santé déclinante, lui qui était touché par la maladie à corps de Lewy. Il laissait alors derrière lui trois enfants et une femme, Susan Schneider. Celle-ci avait livré à l'époque un témoignage très dur sur la fin de vie de l'acteur.

Les mois qui ont précédé sa mort, Robin Williams commençait à perdre le contrôle de son corps et de ses capacités mentales. Pour Susan, ce déclin était tellement dur à vivre qu'elle était persuadé qu'il en venait à se cogner volontairement la tête contre les murs ; elle l'avait un jour retrouvé avec du sang sur le crâne. "Un an de recherches après la mort de mon mari pour savoir ce qui l'a tué, à me renseigner sur la maladie et ses symptômes, j'ai compris que sa vision était affectée en profondeur, et qu'il perdait sa capacité à reconnaître et identifier les objets. J'ai compris qu'il était seulement en colère contre lui-même, et qu'il en avait assez de tout ça, c'était sa façon d'exprimer sa colère", disait-elle dans l'émission Good Morning America. Alors que les médecins avaient proposé à l'acteur de l'hospitaliser, il avait catégoriquement refusé...

Malheureusement, Robin Williams vivait alors avec ses démons sans aide véritable. Jusqu'au jour où celui qui doublait le génie d'Aladdin décide d'en finir avec la vie. Alors qu'il ne dormait plus avec sa femme, en raison de son sommeil très perturbé par sa maladie, l'acteur va à plusieurs reprises voir Susan dans sa chambre, sachant le geste terrible qu'il allait commettre. "Il m'a dit 'Bonne nuit, bonne nuit'. Ce sont ces derniers mots", se souvenait-elle. Le matin, l'assistante du comédien n'ayant pas eu de nouvelles de lui appelle Susan, qui comprend immédiatement. "C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Je voulais seulement le voir une dernière fois, et j'ai pu le faire... Je me suis dit 'Mon dieu Robin, qu'as-tu fait'", relatait la veuve du comédien.